Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: 30-jährige Zusammenarbeit der Politie Zeeland-West-Brabant und der Polizei Krefeld

Krefeld (ots)

Die Polizei Krefeld und die Politie Zeeland-West-Brabant feierten heute (22. April 2026) ein besonderes Jubiläum in der Museumsscheune in Krefeld: Seit nunmehr 30 Jahren besteht eine enge und erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen der deutschen und der niederländischen Polizeibehörde. Entstanden ist die Zusammenarbeit der Politie Zeeland-West-Brabant und der Polizei Krefeld im Jahr 1996. Damals tauschten sich Führungskräfte beider Länder untereinander aus, wie man sich gegenseitig bilateral unterstützen könnte. Hintergrund waren die hohen Besucherzahlen deutscher Touristen an Pfingsten und in den Sommerferien in Renesse. Aus ersten Gesprächen entwickelte sich im Laufe der Jahre eine vertrauensvolle und praxisnahe Kooperation. Ein sichtbares Zeichen dieser Zusammenarbeit sind die gemeinsamen zweisprachigen Streifen, bei denen deutsche und niederländische Polizeikräfte Seite an Seite im Einsatz sind. Diese ermöglichen eine direkte Ansprache von Bürgerinnen und Bürgern beider Länder in ihrer jeweiligen Sprache und tragen wesentlich zur Sicherheit und zum gegenseitigen Verständnis bei. Auch in Krefeld sind zur Vorweihnachtszeit gemeinsame Streifen auf dem Weihnachtsmarkt unterwegs. Die Kolleginnen und Kollegen aus den Niederlanden kommen jedes Jahr an den stark besuchten Adventswochenenden, um für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger zu sorgen. Aus den gemeinsamen Einsätzen entstanden in der Zwischenzeit sehr enge Freundschafen, die über die Jahre hinweg Bestand haben.

Auf Einladung der Krefelder Polizeipräsidentin, Ursula Mecklenbrauck, nahmen auch zahlreiche Ehrengäste an dem Festakt teil - so würdigten unter anderem Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul, der Oberbürgermeister der Stadt Krefeld Frank Meyer, der Bürgermeister der Insel Schouwen-Duiveland Jack van der Hoek sowie der Chef der Polizei Zeeland Tim de Kraker die langjährige Zusammenarbeit als wichtigen Beitrag zur Sicherheit in beiden Regionen. Die Jubiläumsfeier am 22. April 2026 in Krefeld würdigte drei Jahrzehnte erfolgreicher Zusammenarbeit und gegenseitigen Vertrauens beider Nachbarländer. (129)

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