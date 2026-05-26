Polizei Bielefeld

POL-BI: Werkzeuge als Einbruchshelfer

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Einbrecher nutzten am Samstag, 23.05.2026, vorhandene Gartengerätschaften beim Einbruchsversuch.

Unbekannte Täter versuchten zwischen 11:00 Uhr und 13:40 Uhr in ein Haus an der Goethestraße einzubrechen. Dazu nutzten sie eine im Garten befindliche Leiter, um diese an das auf kipp stehende Fenster des Gebäudes zu stellen. Mit auf dem Grundstück aufgefundenen Werkzeugen versuchten die Einbrecher das auf kipp stehende Fenster zu öffnen. Aufgrund von vorbeigehenden Passanten traten sie schließlich die Flucht ohne Beute an.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 entgegen.

Die Polizei erinnert: Machen Sie es Einbrechern nicht leicht und verstauen Sie Ihre Gartengeräte verschlossen und möglichst unerreichbar. Schließen Sie die Fenster, ein gekipptes Fenster ist ein offenes Fenster.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell