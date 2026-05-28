Polizei Bielefeld

POL-BI: Rangelei um Flasche Champagner

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Sennestadt- Am Dienstag, 26.05.2026, scheiterte ein angetrunkener Ladendieb bei dem Versuch, Schaumwein zu stehlen.

Der Ladendetektiv eines Supermarktes am Sennestadtring bemerkte gegen 18:30 Uhr einen verdächtigen Kunden. Er beobachtete, dass der Mann aus einem Regal eine Flasche Champagner nahm und in seinen Rucksack steckte. An der Kasse bezahlt er dann lediglich ein Sandwich sowie eine Bierdose und versuchte anschließend das Geschäft zu verlassen. Vom Zeugen auf den Diebstahl angesprochen, reagierte der polizeibekannte 39-jährige Bielefelder mit deutsch-moldauischer Staatsangehörigkeit ungehalten und griff ihn an. Bei der folgenden Auseinandersetzung, bei der der Ladendetektiv den Dieb zu Boden brachte, zerriss das T-Shirt des Zeugen.

Gegenüber den hinzugerufenen Streifenbeamten gestand der Ladendieb die Tat. Er hatte zuvor Alkohol und Marihuana konsumiert. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

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