POL-BI: E-Scooter Dieb reichen fünf Minuten
Bielefeld (ots)
HC/ Bielefeld- Mitte- Dienstagnacht, 26.05.2026, stahl ein Täter vor einem Restaurant ein unverschlossenes Elektrokleinstfahrzeug.
Ein 24-jähriger Duisburger betrat gegen 22:25 Uhr das Lokal an der Herforder Straße, nahe dem Willy-Brandt-Platz. Während er sich circa fünf Minuten in dem Geschäft aufhielt, blieb sein E-Scooter, an dem sich ein grünes Versicherungskennzeichen befand, unverschlossen. Als er wieder vor die Tür trat, stellte er den Diebstahl fest.
Die Polizei erinnert: Sichern Sie, auch bei nur kurzer Abwesenheit, Ihr Fahrzeug! Geben Sie Dieben keine Chance.
Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 33 unter 0521-545-0 entgegen.
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