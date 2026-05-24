PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++ Festnahme nach PKW-Unterschlagung +++ In Linienbus angegriffen +++ Schlägerei auf Parkplatz +++ Diebstahl aus PKW +++ Verletzte nach Verkehrsunfällen +++ Verkehrsunfallflucht +++

Bad Schwalbach (ots)

Mietfahrzeug unterschlagen und mit Haftbefehl gesucht, 65510 Idstein, Wiesbadener Straße, Samstag, 23.05.2026, 14:30 Uhr

(Sw) Die Polizei in Idstein wurde am Samstag durch eine Autovermietung darüber informiert, dass ein VW Golf im Wert von etwa 40.000,- Euro in Frankreich vermietet wurde und dieses sich nun in Idstein aufhalte. Da der PKW nur für eine Vermietung in Frankreich vorgesehen war, vermutete man einen beabsichtigten Diebstahl des Fahrzeugs. Vor Ort entsandte Beamte der Idsteiner Polizei konnten das Fahrzeug mitsamt einer zugehörigen Person in der Wiesbadener Straße in Idstein feststellen. Der Mann, ein 22-jähriger französischer Staatsbürger mit Wohnsitz in Frankreich, konnte erst nach seiner Festnahme und Verbringung zur Polizeistation im Rahmen einer erkennungsdienstlichen Behandlung identifiziert werden. Es stellte sich heraus, dass er aufgrund anderer Delikte mittels Untersuchungshaftbefehl zur Festnahme ausgeschrieben war. Er wird im Laufe des heutigen Sonntags einem Haftrichter vorgeführt. Der VW wurde zur Eigentumssicherung von der Polizei sichergestellt.

Brüderpaar schlägt und tritt auf Mann in Linienbus ein, 65307 Bad Schwalbach, Rheinstraße, Freitag, 22.05.2026, 20:40 Uhr

(Sw) Ein 40-jähriger Bad Schwalbacher wurde am frühen Freitagabend Opfer eines Brüderpaares, das ihn zunächst aus nicht näher bekannten Gründen an einer Bushaltestelle in Bad Schwalbach aufsuchte und bedrängte. Um der Situation zu entfliehen, stieg der Mann in einen Linienbus, was die beiden Aggressoren aber nicht davon abhielt, ihm in den Bus zu folgen. Im Bus eskalierte schließlich die Situation und die beiden Brüder im Alter von 31 und 25 Jahren aus Bad Schwalbach schlugen und traten auf den 40-Jährigen ein. Er erlitt hierbei augenscheinlich leichte Verletzungen. Durch die verständigten Beamten der Bad Schwalbacher Polizei konnte zunächst nur der Verletzte im Bus angetroffen werden. Im Rahmen der weiteren Fahndungsmaßnahmen konnten die Brüder jedoch angetroffen und kontrolliert werden. Der ältere Beschuldigte war augenscheinlich stark betrunken und verhielt sich unkooperativ und beleidigend gegenüber den Beamten, sodass er letzten Endes zwecks Ausnüchterung in das Polizeigewahrsam verbracht werden musste. Beide müssen sich nun in entsprechenden Strafverfahren verantworten. Zeugen der Auseinandersetzung im Linienbus, die bislang nicht polizeilich zur Sache befragt wurden, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Schwalbach unter (06124) 7078-0 in Verbindung zu setzen.

Schlägerei auf Parkplatz,

65388 Geisenheim, Rosengartenstraße, Samstag, 23.05.2026, 21:15 Uhr

(Sw) Mehrere Strafanzeigen resultierten aus einer Schlägerei zwischen zwei Gruppen auf einem Parkplatz in der Geisenheimer Rosengartenstraße am Samstag um 21:15 Uhr. Nach zunächst verbalen Angriffen attackierten sich die Beteiligten, alle im Alter von 23 bis 29 Jahren mit Wohnsitz im Rheingau und in Wiesbaden, mit Faustschlägen und diversen Gegenständen, u.a. einem Fahrradschloss. Nach Eintreffen mehrerer Streifen der Rüdesheimer Polizei konnte die Auseinandersetzung beendet werden. Drei der Beteiligten erlitten durch die Schlägerei Verletzungen. Sie wurden noch vor Ort durch herbeigerufene Rettungskräfte erstversorgt. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen konnten sämtliche Beteiligte nach Hause entlassen werden. Die genauen Hintergründe zur Tat sind Bestandteil polizeilicher Ermittlungen.

Fahrzeug aufgebrochen,

65510 Idstein, Kirmesweg, Freitag, 22.05.2026, von 01:30 Uhr bis 10:45 Uhr

(Sw) Am Freitagvormittag um etwa 10:45 Uhr stellte ein Fahrzeugverantwortlicher fest, dass eine Fahrzeugtür lediglich angelehnt war und das Fahrzeuginnere durchwühlt wurde. Ohne sichtbare Spuren zu hinterlassen, gelangte ein bislang unbekannter Täter in den Innenraum des im Idsteiner Kirmesweg geparkten PKW der Marke Audi und entwendete aus diesem eine Digitalkamera der Marke "Canon" sowie zwei zugehörige Objektive im Gesamtwert von etwa 2.500,- Euro. Hinweise, die zur Aufklärung der Tat beitragen können, können der Polizeistation Idstein telefonisch unter (06126) 9394-0 mitgeteilt werden.

Geldbörse aus PKW entwendet,

65510 Idstein, Königsberger Straße, Donnerstag, 21.05.2026, 21:55 Uhr, bis Freitag, 22.05.2026, 07:30 Uhr

(Sw) Ein bislang unbekannter Täter gelangte im o.g. Zeitraum auf bislang nicht bekannte Art und Weise in einen zuvor verschlossenen PKW der Marke Skoda, der in der Königsberger Straße in Idstein abgeparkt war, und entwendete aus dem Fahrzeug eine Geldbörse mitsamt Bargeld und sämtlichen darin befindlichen Karten. Wie es dem Täter gelang, die Sicherung des Fahrzeugs zu überwinden, ist Bestandteil polizeilicher Ermittlungen. Hinweise zu Tat und Täter nimmt die Polizeistation Idstein unter (06126) 9394-0 entgegen.

Werkzeugdiebstahl,

65321 Heidenrod-Kemel, Zu den Bergwiesen, Samstag, 23.05.2026, von 09:30 Uhr bis 10:30 Uhr

(Sw) Einen kurzen Moment der Unachtsamkeit nutzte ein bisweilen unbekannter Täter, um sich Werkzeug, bereitgestellt für einen bevorstehenden Reifenwechsel, zu bemächtigen. Ein 58-jähriger Heidenroder legte die Werkzeuge, u.a einen Wagenheber und einen Akku-Schrauber der Marke "Makita", auf einem Parkplatz seines Anwesens ab und verrichtete zunächst anderweitige Arbeiten auf seinem Grundstück. Etwa eine Stunde später musste er feststellen, dass sämtliche Werkzeuge fehlten. Der Wert der entwendeten Sachen wird auf etwa 400,- Euro beziffert. Hinweise zur Tat nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach unter (06124) 7078-0 entgegen.

PKW kollidiert mit Motorradfahrer,

Samstag, 23.05.2026, 18:20 Uhr, 65510 Idstein-Oberauroff, Landesstraße 3274 / Am Dorfbrunnen

(Sw) Eine 61-jährige Taunussteinerin befuhr am Samstag um 18:20 Uhr die L 3274 von Idstein kommend in Richtung Görsroth und beabsichtigte, bei Görsroth nach links in die Straße Am Dorfbrunnen abzubiegen. Hierbei übersah sie ein entgegenkommendes Motorrad, worauf es zum Unfall kam. Der Motorradfahrer, ein 52-Jähriger aus Waldems, stürzte und erlitt Verletzungen, die in weiterer Folge in einem naheliegenden Krankenhaus versorgt werden mussten. Am Krad der Marke BMW sowie am PKW, einem Peugeot, sind Schäden im Gesamtwert von geschätzt 10.000,- Euro entstanden.

Vorfahrtsverstoß mit leichtverletztem Piaggio-Fahrer, Freitag, 22.05.2026, 14:50 Uhr, 65529 Waldems, Bundesstraße 8 / Kreisstraße 714

(Sw) Am Freitagnachmittag kam es zu einem Vorfahrtsverstoß im Einmündungsbereich der Bundesstraße 8 und der Kreisstraße 714 im Bereich Waldems-Esch, welcher zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person führte. Ein 74-jähriger Limburger befuhr mit seiner dreirädrigen Piaggio die B 8 von Würges kommend in Richtung Esch und wollte dort nach links auf die K 714 in Richtung Steinfischbach abbiegen. Sein Unfallgegner, ein 35-jähriger Nissan Navara-Fahrer aus Waldems, kam ihm entgegen und wollte seinerseits nach rechts, ebenfalls in Richtung Steinfischbach, abbiegen. Beide Fahrzeuge kollidierten hierbei. Der Piaggio-Fahrer stürzte zu Boden und zog sich hierbei Verletzungen zu, welche im Anschluss an die Unfallaufnahme in einer nahegelegenen Klinik versorgt wurden. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von geschätzt 1.700,- Euro.

Unfall im Einmündungsbereich mit hohem Sachschaden, 65510 Idstein, Landesstraße 3026, Freitag, 22.05.2026, 18:50 Uhr

(Sw) Rund 10.000,- Euro Sachschaden sind das Resultat eines Vorfahrtsverstoßes am frühen Freitagabend gegen 18:50 Uhr auf der L 3026 bei Idstein. Eine 73-jährige Hyundai-Fahrerin aus Diez wollte von der L 3026 nach links auf die B 275 in Richtung Idstein einbiegen. Hierbei missachtete sie einen 25-jährigen Dacia Logan-Fahrer aus Waldems, der vorfahrtsberechtigt von Idstein kommend in Richtung Waldems auf der B 275 fuhr, was schließlich zum Unfall führte. Die Hyundai-Fahrerin musste für Untersuchungen durch die zum Unfallort herbeigerufene Rettung in eine naheliegende Klinik verbracht werden. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000,- Euro. Bis zur Abschleppung der Fahrzeuge kam es zu leichten Beeinträchtigungen des Verkehrs.

Beim Ausparken Schaden verursacht und geflüchtet, 65391 Lorch, St.-Benoit-Straße, Samstag, 23.05.2026, 14:45 Uhr

(Sw) Die Polizei Rüdesheim hat Ermittlungen zur Identifizierung nach einem unerlaubten Entfernen vom Unfallort aufgenommen. Am Samstag gegen 14:45 Uhr stellte ein 77-jähriger Lorcher seinen PKW, einen Hyundai i10, auf einem Parkplatz eines dortigen Bankinstituts ab. Der bislang unbekannte männliche Fahrer eines grauen PKW wollte, während der Lorcher seinen Geschäften nachging, rückwärts aus dem Parkplatz herausfahren und kollidierte mit dem Hyundai. Laut einem Zeugen sei der Fahrer, bei dem es sich um eine ältere, männliche Person handeln soll, sogar ausgestiegen und habe den entstandenen Schaden betrachtet, bis er schließlich wieder in seinen PKW einstieg und in Richtung Schwalbacher Straße davongefahren sei. Am Hyundai ist durch den Unfall ein Schaden von etwa 3.000,- Euro entstanden. Mögliche Hinweise zum Tatfahrzeug und Täter nimmt die Polizeistation Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.

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