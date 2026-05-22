PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Autofahrer flüchtet vor Kontrolle und leistet Widerstand +++ Einbruch in Autohaus +++ Fahrrad entwendet

Bad Schwalbach (ots)

1. Autofahrer flüchtet vor Kontrolle und leistet Widerstand, Idstein, Am Güterbahnhof, Donnerstag, 21.05.2026, 23:30 Uhr

(fh)Am Donnerstagabend ist ein Mann in Idstein vor einer Polizeikontrolle geflüchtet und hat dabei auch noch Widerstand geleistet. Gegen 23:30 Uhr beabsichtigte eine Streife der Polizeistation Idstein einen Audi aufgrund seiner auffälligen Fahrweise zu kontrollieren. Im Bereich der Straße "Am Güterbahnhof" wurde das Fahrzeug zum Anhalten bewegt. Der verantwortliche Fahrer ergriff umgehend zu Fuß die Flucht. Die Streife nahm die Verfolgung auf. Der Mann, ein 31-Jähriger aus Idstein, konnte zunächst von einem Polizisten gestellt werden. Bei dem anschließenden Festnahmeversuch stürzten beide zu Boden und der Fahrer ergriff wieder die Flucht. Kurz darauf konnte er von einer Beamtin eingeholt werden. Auch bei diesem Festnahmeversuch leistete der Mann Widerstand. Mit der Unterstützung des hinzugeeilten Kollegen konnte der Mann festgenommen werden. Der 31-Jährige sowie das Streifenteam der Polizei erlitten Verletzungen. Beide konnten den Dienst nicht mehr fortsetzen. Nach einer Blutentnahme sowie einer erkennungsdienstlichen Behandlung durfte der Autofahrer die Dienststelle wieder verlassen. Er muss sich nun in mehreren Ermittlungsverfahren verantworten.

2. Einbruch in Autohaus,

Niedernhausen-Königshofen, Am Sägewerk, Donnerstag, 21.05.2026, 02:45 Uhr bis 02:50 Uhr

(fh)In der Nacht zum Donnerstag wurde in ein Autohaus in Niedernhausen-Königshofen eingebrochen. Den Spuren am Tatort nach hatte ein Unbekannter in dem kurzen Zeitraum von 02:45 Uhr bis 02:50 Uhr die Scheibe einer Seitentür des Gebäudes in der Straße "Am Sägewerk" eingeworfen und war anschließend auf diesem Wege eingestiegen. Aus dem Autohaus wurde eine Geldkassette mit Bargeld gestohlen.

Zeuginnen oder Zeugen wenden sich bitte unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 an die Polizeistation Idstein.

3. Fahrrad entwendet,

Eltville, Gutenbergstraße, Donnerstag, 21.05.2026, 11:50 Uhr bis 13:15 Uhr

(fh)Am Donnerstagmittag entwendeten Unbekannte in Eltville ein Fahrrad. Der Besitzer hatte sein Trekkingrad der Marke KTM gegen 11:50 Uhr auf dem Parkplatz eines Reha-Studios in der Gutenbergstraße abgestellt. Als er gegen 13:15 Uhr zum Abstellort zurückkehrte, fehlte von dem silbernen Fahrrad jede Spur.

Zeuginnen oder Zeugen des Diebstahls melden sich bitte unter der Rufnummer (06123) 9090-0 bei der Polizeistation Eltville.

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