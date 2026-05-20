PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Aggressiver Mann löst Polizeieinsatz aus +++ Angeblicher Handwerker bestiehlt Seniorin +++ Versuchter Einbruch +++ Diebstähle von Pkw und Motorroller

Bad Schwalbach (ots)

1. Aggressiver Mann löst Polizeieinsatz aus, Walluf, Schulstraße, Dienstag, 19.05.2026, 22:00 Uhr

(fh)Am Dienstagabend hat ein aggressiver Mann in Walluf einen Polizeieinsatz ausgelöst. Gegen 22:00 Uhr meldeten Anwohner aus einem Wohnhaus in der Schulstraße, dass ein alkoholisierter Familienangehöriger tätlich gegen sie vorgehen und randalieren würde. Umgehend wurden mehrere Streifen, darunter auch ein Diensthundeführer nach Walluf entsandt. Erst nachdem der Mann den Diensthund wahrgenommen hatte, ließ er sich widerstandslos festnehmen. Gegen ihn wurde ein verfahren wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung eingeleitet.

2. Angeblicher Handwerker bestiehlt Seniorin, Taunusstein-Hahn, Lessingstraße, Dienstag, 19.05.2026, 15:00 Uhr bis 15:20 Uhr

(fh)Am Dienstagnachmittag wurde eine Seniorin aus Taunusstein von einem als Handwerker getarnten Trickdieb bestohlen. Der Unbekannte Mann klingelte gegen 15:00 Uhr an der Wohnungstür der Frau aus der Lessingstraße und gab sich ihr gegenüber als Handwerker aus. Durch diesen Trick ergaunerte sich der Unbekannte Zugang zur Wohnung, durchsuchte sie während der "Arbeiten" und entwendete still und heimlich Schmuck. Bei dem Dieb soll es sich um einen etwa 25 Jahre alten, rund 1,80 m großen, schlanken Mann mit rundem Gesicht gehandelt haben. Er sprach Deutsch mit Akzent und trug eine Mütze sowie blaue Stoffhandschuhe.

Die Kriminalpolizei ermittelt. Hinweise in der Sache nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

3. Versuchter Einbruch,

Waldems-Steinfischbach, Berliner Straße, Festgestellt: Montag, 18.05.2026, 18:00 Uhr

(fh)Am Montag wurde der Polizei ein Einbruchsversuch in ein Einfamilienhaus in Waldems-Steinfischbach gemeldet. Zu einem bislang unbekannten Zeitpunkt hatten die Einbrecher versucht, die Terassentür des in der Berliner Straße gelegenen Anwesens aufzuhebeln, waren dabei jedoch gescheitert. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Zeuginnen oder Zeugen wenden sich bitte über die Rufnummer (06126) 9394-0 an die Polizeistation Idstein.

4. Motorroller entwendet,

Rüdesheim, Im Rechacker, Dienstag, 19.05.2026, 07:45 Uhr bis 15:00 Uhr

(fh)Im Laufe des Dienstags waren in Rüdesheim Motorrollerdiebe aktiv. Zwischen 07:45 Uhr und 15:00 Uhr suchten sie dafür das Kleinkraftrad der Marke "KSR Moto" auf, welches vor einer Garage in der Straße "Im Rechacker" stand und gelangten auf unbekannte Art und Weise in dessen Besitz. Zuletzt war der Roller mit dem Kennzeichen "890 CGD" versehen.

Hinweise zu dem Diebstahl erbittet nun die Polizeistation Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0.

5. Audi A6 gestohlen,

Eltville am Rhein, Adelheidstraße, Festgestellt: Mittwoch, 20.05.2026

(fh)In Eltville kam es in der Nacht zum Mittwoch zu einem Fahrzeugdiebstahl. Hierbei wurde ein zur Nachtzeit in der Adelheidstraße abgestellter Audi A6 mit den Kennzeichen "RÜD-N 1710" auf unbekannte Art und Weise gestohlen.

Die Polizei ermittelt und nimmt Hinweise zum Verbleib des Pkw unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 entgegen.

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