PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++58 Jahre alter Mann aus Rüdesheim vermisst+++

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Bad Schwalbach (ots)

Rüdesheim am Rhein,

Montag, 18.05.2026, 12:00 Uhr

(am) Seit heute Mittag wird der 58-jährige Artur KOLLEK aus Rüdesheim vermisst.

Dieser wurde zuletzt gegen 12:00 Uhr gesehen und wird seitdem vermisst. Die bisherigen Suchmaßnahmen verliefen bisher erfolglos.

Artur Kollek ist 194 cm groß und wiegt etwa 112 kg. Er hat kurze graue Haare, einen grauen Bart und trägt vermutlich eine Brille. Die Unterarme des Vermissten sind auffallend tätowiert. Über seine Bekleidung liegen keine Hinweise vor.

Wer Artur Kollek gesehen hat oder Hinweise auf seinen Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeistation in Rüdesheim unter der Nummer (06722) 9112-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

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