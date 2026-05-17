PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++ Angreifer mit Messer niedergeschlagen +++ Einbrecher in Restaurant +++ PKW-Diebstahl +++ Mit Weinglas zugeschlagen +++

Bad Schwalbach (ots)

Mann droht mit Messer und wird niedergeschlagen, 65385 Rüdesheim am Rhein, Geisenheimer Straße, Samstag, 16.05.2026, 23:40 Uhr

(Sw) Ein 36-jähriger Mann aus Gladbeck geriet im Rahmen einer Feier in Streit mit Familienangehörigen und drohte im weiteren Streitverlauf seinen Kontrahenten mit einem vorgehaltenen Messer. Diesen wiederum gelang es, den stark betrunkenen Gladbecker zu entwaffnen. Im Anschluss versammelten sich mehre Familienmitglieder um den 36-Jährigen und gingen mit Faustschlägen und Tritten auf ihn los. Erst, nachdem Beamte der Rüdesheimer Polizei vor Ort eintrafen, wurde von weiteren Schlägen und Tritten abgesehen. Der Gladbecker wurde zunächst in ein naheliegendes Krankenhaus zur medizinischen Erstversorgung verbracht. Da er weiterhin aggressiv war, wurde er im Anschluss zwecks Ausnüchterung in polizeiliches Gewahrsam genommen. Seine Kontrahenten blieben unverletzt. Die Polizei hat mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Einbruch in Restaurant,

65510 Idstein, Löherplatz, Sonntag, 17.05.2026, 04:08 Uhr

(Sw) Ein bislang unbekannter Einbrecher brach in den frühen Sonntagmorgenstunden in ein Restaurant am Idsteiner Löherplatz ein und konnte unerkannt flüchten. Der Täter hebelte an der Tür des Restaurants und zerstörte die in der Tür eingelassene Glasscheibe, sodass er die Tür schließlich öffnen und das Restaurant betreten konnte. Sofort zum Tatort herbeieilende Beamte der Idsteiner Polizei konnten den Täter leider nicht mehr antreffen. Nach erster Sichtung des Tatortes wurde augenscheinlich nichts durch den Einbrecher entwendet. Die Beamten führten eine Spurensicherung durch und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Die weiteren Ermittlungen werden durch das zuständige Fachkommissariat geführt. Zeugenhinweise, die zur Identifizierung des Täters beitragen könnten, können unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 der Polizeistation Idstein mitgeteilt werden.

PKW-Diebstahl,

65232 Taunusstein-Wehen, Walkmühlstraße, Donnerstag, 14.05.2026, 19:00 Uhr, bis Freitag, 15.05.2026, 09:00 Uhr

(Sw) Eine günstige Gelegenheit nutzte ein bislang unbekannter Täter, um einen schwarzen Renault Megane, der unverschlossen auf der Straße geparkt war, zu entwenden. Der Fahrzeughalter, ein 42-Jähriger Taunussteiner, hatte das Fahrzeug am vergangenen Donnerstag gegen 19:00 Uhr in der Walkmühlstraße in Höhe der Hausnummer 26 geparkt. Beim Ausladen vergaß er offensichtlich den Fahrzeugschlüssel, der im Kofferraum verblieb. Der unbekannte Täter nutzte die Gunst der Stunde und entwendete den PKW schließlich. Zuletzt waren an dem Fahrzeug die Kennzeichen "RÜD-D 241" angebracht. Der Wert des Fahrzeuges wurde durch die Polizei auf ca. 3.000,- Euro geschätzt. Mögliche Hinweisgeber, die Angaben zu einem Tatverdächtigen oder zum Verbleib des Fahrzeuges machen können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeistation Bad Schwalbach unter (06124) 7078-0 in Verbindung zu setzen.

Zwei Verletzte nach Auseinandersetzung in Restaurant, 65510 Idstein, Rodergasse, Freitag, 15.05.2026, 23:55 Uhr

(Sw) Über den polizeilichen Notruf meldete der Besitzer eines Restaurants in der Idsteiner Rodergasse eine körperliche Auseinandersetzung mit einer männlichen Person. Als Beamte der Polizei Idstein dort eintrafen, stellte sich heraus, dass kurz vor der Schließung ein Mann das Lokal betrat und ohne ersichtlichen Grund anfing, sowohl den 52-jährigen Inhaber als auch dort arbeitendes Personal verbal zu provozieren. In weiterer Folge schlug der Mann dem Inhaber mit einem Weinglas in das Gesicht und verletzte ihn hierdurch. Eine sofortige medizinische Behandlung war nicht notwendig. Auch eine 33-jährige Mitarbeiterin des Lokals erlitt Verletzungen an den Fingern im Rahmen der Auseinandersetzung. Der Tatverdacht richtet sich gegen einen 47-jährigen Idsteiner, der bei Eintreffen der Beamten allerdings nicht mehr vor Ort war. Das zuständige kriminalpolizeiliche Fachkommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

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