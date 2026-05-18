PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Diebstahl von Renault +++ Bargeld bei Einbruch entwendet +++ E-Bike aus Garage gestohlen +++ Bürgersprechstunde im Polizeiposten

Bad Schwalbach (ots)

1. Diebstahl von Renault,

Taunusstein-Wehen, Walkmühlstraße, Donnerstag, 14.05.2026, 19:00 Uhr bis Freitag, 15.05.2026, 09:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Freitag haben Pkw-Diebe in Taunusstein-Wehen zugeschlagen. In einem unbeobachteten Moment näherten sich die Täter dem in der Walkmühlstraße abgestellten schwarzen Renault Megane und entwendeten diesen. Zuletzt war der Renault mit den Kennzeichen "RÜD-D 241" versehen gewesen.

Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber melden sich bitte bei der Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0.

2. Bargeld bei Einbruch entwendet,

Taunusstein-Wehen, Erlenmeyerstraße, Donnerstag, 14.05.2026, 04:00 Uhr bis Sonntag, 17.05.2026, 14:40 Uhr

(fh)Zwischen Donnerstag und Sonntag sind Einbrecher in Wehen in ein Wohnhaus eingebrochen und dabei rabiat vorgegangen. In der genannten Zeitspanne setzten die Täter in der Erlenmeyerstraße gleich mehrfach mit einem Werkzeug an Türen und Fenstern des Einfamilienhauses an, um sich Zutritt zu verschaffen. Letztlich gelangten sie über ein Küchenfenster ins Anwesen und stahlen anschließend Bargeld mit dem sie unerkannt flüchteten.

Die Kriminalpolizei ermittelt in der Sache. Hinweise werden von der Polizei unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegengenommen.

3. E-Bike aus Garage gestohlen,

Rüdesheim-Aulhausen, Vincenzstraße, Mittwoch, 13.05.2026 bis Freitag, 15.05.2026

(fh)Zwischen Mittwoch und Freitag kam es im Rüdesheimer Stadtteil Aulhausen zum Diebstahl eines E-Bikes. Zu einem bislang unbekannten Zeitpunkt suchten die Langfinger eine Garage in der Vincenzstraße auf und entwendeten aus dieser ein rosafarbenes City-Bike der Marke "Moustache" im Wert von knapp 5.000 Euro.

4. Bürgersprechstunde im Polizeiposten,

Taunusstein, Aarstraße 133, Mittwoch, 20.05.2026, 14 Uhr bis 16 Uhr

(da)Am Mittwoch werden Bürgerinnen und Bürger zu einer Bürgersprechstunde in den Polizeiposten Taunusstein eingeladen. Zwischen 14 Uhr und 16 Uhr steht Ihnen ein fachkundiger Beamter in den Räumlichkeiten in der Aarstraße zur Verfügung. Interessierte Bürgerinnen und Bürger erhalten bei ihm unter anderem praxisnahe Tipps, wie sie ihr Zuhause effektiv gegen Einbruch schützen können - von mechanischen Sicherungen über Verhaltenshinweise bis hin zu technischen Möglichkeiten. Ziel der Aktion ist es, durch Aufklärung und Präsenz vor Ort einen Beitrag zur Verhinderung von Einbrüchen zu leisten. Die Polizei lädt alle Interessierten herzlich ein, die Sprechstunde zu besuchen und sich umfassend zu informieren.

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