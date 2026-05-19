PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Mann bei Fahrzeugbrand schwer verletz +++ Baustellendiebe zugange +++ Fahrzeug aufgebrochen

Bad Schwalbach (ots)

1. Mann bei Fahrzeugbrand schwer verletzt, Taunusstein-Hahn, Zum Schwimmbad, Dienstag, 19.05.2026, 01:15 Uhr

(fh)In der Nacht zum Dienstag wurde ein Mann in Taunusstein-Hahn bei einem Fahrzeugbrand schwer verletzt. Gegen 01:15 Uhr wurden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zum Schwimmbadparkplatz gerufen, da dort ein Fahrzeug brennen würde. Vor Ort wurde ein in Flammen stehender Pritschenwagen sowie der durch den Brand verletzte Fahrzeugverantwortliche vorgefunden. Dieser hatte sich ersten Ermittlungen nach bei der Brandentstehung im Fahrzeug aufgehalten. Der Schwerverletzte musste in der Folge mit einem Rettungshubschrauber in eine Fachklinik gebracht werden.

Die genauen Umstände der Inbrandsetzung und, ob eine strafbare Handlung Auslöser war, sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Kriminalpolizei. Hinweise sowie verdächtige Beobachtungen rund um den Parkplatz werden unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegengenommen.

2. Baustellendiebe zugange,

Taunusstein-Hahn, Bundesstraße 54 (Eiserne Hand) Mittwoch, 13.05.2026, 17:00 Uhr bis Montag, 18.05.2026, 07:30 Uhr

(fh)In der zurückliegenden Woche haben Kabeldiebe auf einer Baustelle in Taunusstein-Hahn zugeschlagen. Zu einem bislang nicht näher eingrenzbaren Zeitraum seit Mittwoch betraten die Diebe das Baustellengelände an der B 54 im Bereich der "Eisernen Hand" und stahlen von diesem mehrere Meter Stromkabel, welche zuvor abgetrennt wurden. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Zeuginnen oder Zeugen der Tat wenden sich bitte an die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0.

3. Fahrzeug aufgebrochen,

Taunusstein-Wehen, An der Heckenmühle, Donnerstag, 14.05.2026, 16:00 Uhr bis Freitag, 15.05.2026, 12:00 Uhr

(fh)Zwischen Donnerstag und Freitag wurde ein Fahrzeug in Taunusstein-Wehen aufgebrochen. Der Besitzer eines Opel Zafira hatte diesen am Donnerstagnachmittag in der Straße "An der Heckenmühle" abgestellt. Als er am nächsten Tag zu seinem Fahrzeug zurückkam, musste er feststellen, dass man die Dreiecksscheibe auf der Beifahrerseite eingeschlagen hatte. Danach war das Fahrzeug entriegelt und das Innere durchsucht worden. Aus der Mittelkonsole wurde eine Sonnenbrille entwendet. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf knapp 300 Euro.

Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

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