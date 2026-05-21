PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Elektronikgerät aus Getränkemarkt entwendet

Bad Schwalbach (ots)

Niedernhausen, Fritz-Gontermann-Straße,

Mittwoch, 20.05.2026, 13:00 Uhr

(fh)Am Mittwochmittag haben Unbekannte aus einem Niedernhausener Getränkemarkt ein Elektronikgerät im Wert von knapp 1.000 Euro gestohlen. Gegen 13:00 Uhr nutzte der Dieb oder die Diebin einen unbeobachteten Moment im Markt in der Fritz-Gontermann-Straße aus und stahl ein mobiles Bestellterminal, mit dem er unbemerkt die Flucht antrat.

Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber melden sich bitte unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 bei der Polizeistation Idstein.

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