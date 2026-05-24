PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++Rücknahme der Vermisstenfahndung nach 13-Jähriger aus Eltville+++

Bad Schwalbach (ots)

Eltville, Sonntag,24.05.2026, 03:05 Uhr

Die am Samstag, 23.05.2026 ausgestrahlte Vermisstenfahndung nach einer 13-Jährigen aus Eltville wird hiermit zurückgenommen. Der Aufenthaltsort der Vermissten konnte ermittelt werden. Es wird gebeten das Bildmaterial nicht mehr zu verwenden.

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