PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen
POL-RTK: +++Rücknahme der Vermisstenfahndung nach 13-Jähriger aus Eltville+++
Bad Schwalbach (ots)
Eltville, Sonntag,24.05.2026, 03:05 Uhr
Die am Samstag, 23.05.2026 ausgestrahlte Vermisstenfahndung nach einer 13-Jährigen aus Eltville wird hiermit zurückgenommen. Der Aufenthaltsort der Vermissten konnte ermittelt werden. Es wird gebeten das Bildmaterial nicht mehr zu verwenden.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Kommissar vom Dienst
Telefon: (06124) 7078-0
E-Mail: KvD.Bad.Schwalbach.ppwh@polizei.hessen.de
Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell