Polizei Bielefeld

POL-BI: Sieben gestohlene Fahrräder entdeckt

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Gütersloh / Mitte - Ein Gütersloher ortete am Dienstag, 26.05.2026, sein gestohlenes Fahrrad und führte die Bielefelder Polizei zu einem Anhänger mit weiterem Diebesgut.

Der 28-jährige Gütersloher stellte am Dienstagmorgen fest, dass sein Pedelec gestohlen worden war. Er hatte es an einem Gütersloher Freibad am Stadtring Sundern abgestellt und mit einem Schloss gesichert.

Da er ein Ortungsgerät in dem Fahrrad verbaut hatte, konnte er das Pedelec lokalisieren.

Der angezeigte Standort befand sich in Bielefelder an der Fröbelstraße. Bielefelder Polizeibeamte folgten daraufhin der Spur, und stellten fest, dass das Signal aus einem Anhänger kam, der auf einem Hinterhof stand. Dieser hing an einem Mercedes mit rumänischen Kennzeichen.

Auf der Ladefläche des Anhängers befanden sich sieben verschiedene Räder und ein E-Scooter. Der Gütersloher konnte nachweisen, dass es sich bei einem der Pedelecs um sein eigenes handelte. Es wurde ihm noch vor Ort ausgehändigt.

Bei fünf weiteren Fahrrädern konnten die Polizisten die Besitzer ermitteln, da sie bereits als gestohlen gemeldet worden waren.

Den Anhänger und das übrige Rad stellten die Beamten sicher. Sie konfrontierten den Halter des Anhängers mit dem aufgefundenen Diebesgut. Dieser konnte sich nicht erklären, wie die Fahrräder dort hingekommen seien.

Die Beamten erstatteten Anzeige gegen den 36-jährigen Bielefelder mit rumänischer Staatsangehörigkeit wegen Fahrraddiebstahls.

Die Ermittlungen zu dem Besitzer oder der Besitzerin eines der Fährräder dauern an. Es handelt sich um ein E-Mountainbike der Marke Bulls, Modell Lacuba. Er oder sie werden gebeten, sich mit einem Eigentumsnachweis beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 zu melden.

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