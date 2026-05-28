Polizei Bielefeld

POL-BI: Täter mit Personenbeschreibung nach Wohnmobil-Aufbruch gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Am Mittwoch, 27.05.2026, erbeutete ein Unbekannter aus einem Wohnmobil einen Rucksack, ein Navi sowie ein paar Geldmünzen.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen brach ein Täter zwischen 05:10 Uhr und 05:55 Uhr an der Wertherstraße, in der Nähe der Lamping Straße, ein Wohnmobil auf. Der Einbrecher flüchtet anschließend mit einem Navigationsgerät der Marke Garmin, einem khaki-farbenen Rucksack und einigen Euro-Münzen.

Der Tatverdächtige wird als 170 cm bis 180 cm groß und hager beschrieben. Er humpelte und war mit blauen Handschuhen, einer grauen Schirmmütze, einem schwarzen Kapuzenpullover mit der Aufschrift "Bruno Banani", einer grauer Cargo-Hose und schwarzen Schuhen bekleidet.

Zeugen werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 zu wenden.

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