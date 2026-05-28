Polizei Bielefeld

POL-BI: Trio schlägt Anwohner nach Ruhestörung

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Brackwede - Ein Bielefelder berichtete der Polizei, dass er Mittwochnacht, 27.05.2026, von jungen Tätern an der Treppenstraße geschlagen und getreten wurde, nachdem er um Ruhe gebeten hatte.

Der 56-jährige Bielefelder nahm am späten Abend laute Geräusche aus der Fußgängerzone wahr. Der Lärm wurde offensichtlich von drei jungen Männern verursacht, die dort Alkohol konsumierten. Zunächst rief er aus seiner Wohnung und forderte das Trio auf, leiser zu sein.

Gegen 22:40 Uhr verließ er das Haus, um die Personen nochmals um Ruhe zu bitten.

Nach bisherigen Erkenntnissen gingen die zwei 17- und ein 18-jähriger Bielefelder unvermittelt auf den 56-Jährigen zu und schubsten ihn zu Boden. Dann schlugen und traten sie auf den Bielefelder ein.

Ein Angehöriger des 56-Jährigen sah die Auseinandersetzung und trennte die Täter von dem Bielefelder.

Den hinzugerufenen Polizeibeamten gegenüber gaben die Teenager an, der Mann sei auf sie zugekommen und hätte einem der 17-Jährigen direkt eine Ohrfeige gegeben. Die zwei anderen Jungen gingen dazwischen, wodurch der 56-Jährige hingefallen war. Die Schläge und Tritte stritten sie ab.

Der 56-Jährige und der 17-Jährige erstatteten gegenseitig Anzeige wegen gefährlicher und einfacher Körperverletzung.

Hinweise zu der Auseinandersetzung nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der 0521/545-0 entgegen.

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