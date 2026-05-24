Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK Greiz) Holz und Kfz Diebstahl in Berga-Wünschendorf (0126160/2026)

Greiz (ots)

Berga-Wünschendorf. Am Donnerstag, den 21.05.2026, zwischen 08:00 Uhr und 17:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter fünf bis sechs Raummeter Holz sowie ein Land- und forstwirtschaftliches Fahrzeug. Das Beutegut befand sich in einem Waldstück zwischen der Straße Mosener Weg und K517 in Berga-Wünschendorf. Bei dem entwendeten Fahrzeug handelt es sich um einen Kleinsttraktor "Dumper" in der Farbe Grau mit einer orangenen Ladefläche. Der Wert des entwendeten Beutegutes beläuft sich im unteren fünfstelligen Bereich. Durch die Polizeiinspektion Greiz wurde in der Folge die Tatortarbeit durchgeführt und ein Ermittlungsverfahren wegen des Diebstahles eingeleitet. Bisher konnten keine Tatverdächtigen ermittelt werden, weshalb die Polizeiinspektion Greiz um sachdienliche Zeugenhinweise bittet, welche unter Angabe der Bezugsnummer 0126160/2026 unter der Tel.: 03661 6210 entgegengenommen werden. <PH>

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