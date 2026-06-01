Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Sökelandstraße

Versuchter Einbruch - Täter flüchten mit E-Scooter

Coesfeld (ots)

Zwei unbekannte männliche Personen versuchten am Sonntag, 31.05.2026, gegen 15.20 Uhr, auf der Sökelandstraße in Coesfeld eine Tür eines Verkaufsraumes mit Verkaufsautomaten aufzubrechen. Dabei störten sie Zeugen und die unbekannten Tatverdächtige flüchteten mit einem E-Scooter. Bei ihrer Flucht verloren sie ein Brecheisen.

Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-14201.

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