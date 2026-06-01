Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Lüdinghauser Straße/ Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen

Coesfeld (ots)

Einen Polizeieinsatz gab es am Samstag (30.05.26) am Hit-Markt. Gegen 20.10 Uhr pfiffen ein 38-jähriger und ein 37-jähriger serbischer Staatsbürger zwei Mädchen im Alter von 11 und 12 Jahre hinterher und zeigten obszöne Gesten. Ein 15-jähriger Jugendlicher aus Syrien bekam das mit und forderte die alkoholisierten Männer auf, das Verhalten zu unterlassen. Daraufhin beleidigten die Männer ihn rassistisch. Der Jugendliche teilte das Beobachtete und Erlebte vier weiteren Passanten mit, die daraufhin die Männer zur Rede stellten.

Daraus resultierte zunächst ein verbaler Streit, der sich im weiteren Verlauf zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Serben und den vier ebenfalls alkoholisierten Passanten entwickelte. In der Folge verlagerte sich die Auseinandersetzung in den Supermarkt. Einige der beteiligten erlitten leichte Verletzungen, jedoch musste niemand in ein Krankenhaus.

Aus dem Quartett heraus verhielt sich während des Polizeieinsatzes eine 49-jährige Frau aus Ascheberg unkooperativ, indem sie sich lautstark, distanzlos und aggressiv gegenüber den Polizisten verhielt. Zudem schlug sie einem 31-jährigen Ascheberger aus dem Nichts ins Gesicht, der ebenfalls Teil des Quartetts war. Da die Frau den Einsatz weiterhin störte, brachten Polizisten sie zu Boden und fixierten sie mit der Handfessel, was die Beamten bis zum Einsatzende aufrechterhielten.

Die Polizisten nahmen zum Ende des Einsatzes den 37-jährigen Serben mit zur Wache, da seine Personalien vor Ort nicht festzustellen waren. Danach wurde er von dort entlassen. Alle anderen Beteiligten erhielten Platzverweise.

Die Polizisten fertigten mehrere Anzeigen wegen Körperverletzung sowie gegen die beiden serbischen Männer wegen der Beleidigung auf sexueller Grundlage gegenüber den Mädchen sowie der rassistischen Äußerung gegenüber dem 15-jährigen. Die Polizisten übergaben die Mädchen an die Mutter sowie die Schwester. Zudem erhielten sie die Möglichkeit, jederzeit Opferschutz-Hilfe in Anspruch nehmen zu können.

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