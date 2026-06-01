Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, B474/ Autos kollidieren

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Coesfeld (ots)

Zwei Autos sind am Montag (01.06.25) an der Kreuzung B474, K28 zusammengestoßen. Weil die Ampelanlage an der Kreuzung ausgefallen war, befand sich gegen 6.45 Uhr eine Streifenwagenbesatzung vor Ort, als die Polizisten einen Knall hörten. Ein 37-jähriger Autofahrer aus der Ukraine wollte von der K28 kommend die Bundesstraße geradeaus queren, wobei es zum Zusammenstoß mit einem 58-jährigen Autofahrer aus Dülmen kam, der die B474 befuhr. Das Auto des Ukrainers kippte durch den Unfall auf die Seite. Dieser blieb nach bisherigem Stand unverletzt. Der Dülmener erlitt Verletzungen und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Unfallstelle war zeitweise gesperrt.

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