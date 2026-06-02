PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Konrad-Adenauer-Ring/ Unfallbeteiligter gesucht

Coesfeld (ots)

Nach einem missglückten Überholmanöver sucht die Polizei den unbekannten Fahrer eines grauen SUV mit schwarzem Dach. Gegen 21.25 Uhr befuhr am Montag (01.06.25) eine 21-jährige Rosendahlerin den Konrad-Adenauer-Ring in Richtung Gaupel. Sie scherte nach links aus, um den SUV zu überholen. Als die Frau sich auf dessen Höhe befand, scherte der unbekannte Fahrer ebenfalls aus, um das vorausfahrende Fahrzeug zu überholen. Um eine Kollision zu vermeiden, wich die Rosendahlerin nach links aus und touchierte einen Leitpfosten. Der Fahrer des grauen SUV mit Lüdinghauser Kennzeichen setzte seine Fahrt fort. Die Rosendahlerin erlitt leichte Verletzungen, musste jedoch in kein Krankenhaus. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-14201 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
  • 01.06.2026 – 15:34

    POL-COE: Dülmen, Haverlandhöhe/ Grauer Mini One D beschädigt

    Coesfeld (ots) - An der Haverlandhöhe hat ein unbekannter Autofahrer am Freitag (29.05.26) einen grauen Mini One D beschädigt. Zwischen 7.55 Uhr und 12.50 Uhr stand das Auto auf dem Lehrerparkplatz der Kardinal-von-Galen Schule. Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-793611 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 ...

    mehr
  • 01.06.2026 – 11:37

    POL-COE: Ascheberg, Windmühlenweg/ Ascheberger schlägt Gäste einer Veranstaltung

    Coesfeld (ots) - Mehrere Anzeigen und eine Nacht im Gewahrsam gab es für einen alkoholisierten 36-jährigen Ascheberger am Samstag (30.05.26). Gegen 23.30 Uhr erschien der Mann auf einer Veranstaltung einer Reithalle am Windmühlenweg, auf der er eine 18-jährige Frau aus Drensteinfurt auf sexueller Grundlage ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren