Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Konrad-Adenauer-Ring/ Unfallbeteiligter gesucht

Coesfeld (ots)

Nach einem missglückten Überholmanöver sucht die Polizei den unbekannten Fahrer eines grauen SUV mit schwarzem Dach. Gegen 21.25 Uhr befuhr am Montag (01.06.25) eine 21-jährige Rosendahlerin den Konrad-Adenauer-Ring in Richtung Gaupel. Sie scherte nach links aus, um den SUV zu überholen. Als die Frau sich auf dessen Höhe befand, scherte der unbekannte Fahrer ebenfalls aus, um das vorausfahrende Fahrzeug zu überholen. Um eine Kollision zu vermeiden, wich die Rosendahlerin nach links aus und touchierte einen Leitpfosten. Der Fahrer des grauen SUV mit Lüdinghauser Kennzeichen setzte seine Fahrt fort. Die Rosendahlerin erlitt leichte Verletzungen, musste jedoch in kein Krankenhaus. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-14201 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell