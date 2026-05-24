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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Zeugen gesucht: Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

Bad Dürkheim (ots)

Nach Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien auf dem Gelände der Rhei-Neckar-Verkehr GmbH in Bad Dürkheim in der Nacht vom Sonntag, den 24.05.2026, im Zeitraum von 00:00 Uhr bis 04:00 Uhr, bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Unbekannte haben dort im zuvor genannten Zeitraum Farbschmierereien an Straßenbahnen verursacht.

Die Polizei Bad Dürkheim bittet nun Zeugen, welche Hinweise zur Aufklärung der Tat geben können, sich bei dieser zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim
Weinstraße Süd 36
67098 Bad Dürkheim
Telefon: 06322-9630
E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de
Frank, Polizeikommissar

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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