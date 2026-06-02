POL-COE: Lüdinghausen, Werkstraße/ Verdacht der Drogenfahrt
Coesfeld (ots)
Für einen 31-jährigen Lüdinghauser endete die Autofahrt am Dienstag (02.06.25) an der Werkstraße. Gegen 7.40 Uhr stoppte eine Streifenwagenbesatzung den Mann im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Ein freiwilliger Drogenvortest verlief positiv auf Cannabiskonsum. Der Lüdinghauser musste mit zur Wache, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die Polizisten leiteten ein Verfahren ein.
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