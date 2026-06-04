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Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, Alstätte, L580/ Alkoholisiert Auto gefahren

Coesfeld (ots)

Eine Streifenwagenbesatzung befand sich am Dienstagabend (02.06.26) hinter einem Transporter auf der L580 in Fahrtrichtung Billerbeck. Als der 67-jährige Fahrer in der Bauerschaft Alstätte auf ein Grundstück abbog, tat er das gegen 23.30 Uhr sehr langsam. Die Polizisten entschieden sich zur Kontrolle. Beim Aussteigen musste sich der 67-jährige Fahrer am Fahrzeug abstützen und taumelte. Ein freiwilliger Alkoholtest verlief mit rund 1,9 Promille positiv. Der Mann musste mit zur Wache, wo ihm eine Ärztin eine Blutprobe entnahm. Während des gesamten Einsatzes verhielt sich der Mann aggressiv und unkooperativ gegenüber den Beamten. Unter anderem beschädigte er eine Tasche an der Uniform eines Polizisten. Die Polizisten beschlagnahmten den Führerschein des 67-Jährigen, untersagten die Weiterfahrt und leiteten Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Widerstandes ein.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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