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POL-FL: Flensburg: Öffentlichkeitsfahndung nach Sachbeschädigungen und versuchten Brandstiftungen an Parteibüros

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Flensburg (ots)

Bereits berichtet wurde über mehrere Sachbeschädigungen sowie versuchte Brandstiftungen zum Nachteil verschiedener Parteibüros in der Flensburger Innenstadt am Osterwochenende vom 05.04.2026 bis 07.04.2026.

Betroffen waren die Parteibüros des SSW, von Bündnis 90/Die Grünen, der SPD, der CDU sowie der Partei Die Linke.

An den Parteibüros des SSW, der CDU und der SPD wurden Graffiti in den Farben der Deutschlandflagge angebracht. Zudem wurden an den Büros von Bündnis 90/Die Grünen, der SPD und Die Linke Brandsatze, sogenannte Molotow-Cocktails, aufgefunden. Zu einem vollständigen Brandausbruch kam es nicht. Allerdings entstanden Rußanhaftungen sowie oberflächliche Beschädigungen an den Außenwänden der betroffenen Gebäude.

Darüber hinaus wurden Fensterscheiben mehrerer Parteibüros beschädigt. Der entstandene Gesamtschaden wird derzeit auf einen Betrag im unteren vierstelligen Bereich geschätzt.

Die Ermittlungen des Staatsschutzes führten bislang nicht zur Identifizierung oder Ergreifung des Tatverdächtigen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Flensburg hat das Amtsgericht Flensburg daher die Veröffentlichung von Lichtbildern einer Überwachungskamera angeordnet, die den mutmaßlichen Täter an einem Tatort zeigen.

Die Polizei fragt:

Wer kennt die auf den veröffentlichten Bildern abgebildete Person oder kann Angaben zu ihrer Identität beziehungsweise ihrem Aufenthaltsort machen?

Der Gesuchte wird als eher klein beschrieben und dürfte etwa 170 cm groß sein. Besonders auffällig ist ein etwa 20 cm langer, geflochtener, dünner Kinnbart, den der Täter zum Zeitpunkt der Tat getragen hat.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich beim Staatsschutz der Bezirkskriminalinspektion Flensburg unter der Telefonnummer 0461 4840 oder per E-Mail an k5.flensburg.bki@polizei.landsh.de zu melden.

Jeder Hinweis kann für die weiteren Ermittlungen von Bedeutung sein.

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