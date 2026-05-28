PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Flensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg: 37-jähriger Mann vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

POL-FL: Flensburg: 37-jähriger Mann vermisst - Polizei bittet um Mithilfe
  • Bild-Infos
  • Download

Flensburg (ots)

Seit heute (28.05.2026) in den frühen Morgenstunden wird der 37-jährige Tim K. aus Flensburg vermisst. Der letzte Kontakt zu ihm bestand heute morgen gegen 07:00 Uhr. Möglicherweise hält sich der Mann im Flensburger Stadtgebiet auf. Er benötigt dringend medizinische Hilfe.

Tim K. ist 185 cm groß, hat eine normale Statur und sehr kurz rasiertes Haar. Er trägt wahrscheinlich eine schwarze Cappy, einen weißen Pullover, darüber eine schwarze Weste und eine dunkle Hose.

Die Polizei bittet um Unterstützung von Medien und Bevölkerung. Wer Herrn K. gesehen hat oder weiß, wo er sich aufhält, wird gebeten, umgehend die Polizei über die Notrufnummer 110 zu kontaktieren.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg
Norderhofenden 1
24937 Flensburg
Jan Krüger
Telefon: 0461/484-2010
E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Flensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Flensburg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Flensburg
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren