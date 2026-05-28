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POL-FL: Flensburg: 37-jähriger Mann vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

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Flensburg (ots)

Seit heute (28.05.2026) in den frühen Morgenstunden wird der 37-jährige Tim K. aus Flensburg vermisst. Der letzte Kontakt zu ihm bestand heute morgen gegen 07:00 Uhr. Möglicherweise hält sich der Mann im Flensburger Stadtgebiet auf. Er benötigt dringend medizinische Hilfe.

Tim K. ist 185 cm groß, hat eine normale Statur und sehr kurz rasiertes Haar. Er trägt wahrscheinlich eine schwarze Cappy, einen weißen Pullover, darüber eine schwarze Weste und eine dunkle Hose.

Die Polizei bittet um Unterstützung von Medien und Bevölkerung. Wer Herrn K. gesehen hat oder weiß, wo er sich aufhält, wird gebeten, umgehend die Polizei über die Notrufnummer 110 zu kontaktieren.

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