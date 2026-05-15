Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Klein-LKW mit hoher Überladung

A 61/Wonnegau (ots)

Deutlich überladen hatte der 33-jährige Fahrer eines Klein-LKW, den eine Streife der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am 14.05.2026 gegen 09:50 Uhr kontrollierte. Die Polizisten überprüften das Fahrzeug auf der Tank- und Rastanlage Wonnegau West an der A 61 bei Worms. Der 33-Jährige, der Lebensmittel und Gastronomiebedarf geladen hatte und Richtung Süddeutschland unterwegs war, fuhr einen Klein-LKW mit einer zulässigen Gesamtmasse von 3,5 Tonnen. Die Ladesituation ergab den Verdacht der Überladung, so dass das Fahrzeug verwogen wurde mit dem Ergebnis, dass der Klein-LKW fast 6,5 Tonnen Gesamtmasse erreichte. Die Weiterfahrt wurde dem 33-Jährigen untersagt. Der Mann musste 260 Euro Sicherheitsleistung für das Erwartete Bußgeld und die Verfahrenskosten hinterlegen.

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