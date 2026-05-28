Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: A7

Sieverstedt: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

A7 / Sieverstedt (ots)

Am Mittwochnachmittag (27.05.2026) kam es gegen 16:30 Uhr auf der BAB 7 in Fahrtrichtung Norden, kurz vor der Anschlussstelle Tarp, zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Wohnmobil.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 17-jähriger Motorradfahrer mit einem Kraftrad den Überholfahrstreifen der A7 mit mutmaßlich deutlich über 200 km/h. Kurz vor der Anschlussstelle Tarp versuchte der Fahrer offenbar, ein vorausfahrendes Wohnmobil rechts über den Hauptfahrstreifen zu überholen. Hierbei kam es zur Kollision im hinteren rechten Bereich des Wohnmobil.

Der Motorradfahrer stürzte infolge des Zusammenstoßes. Das Motorrad rutschte anschließend etwa 50 bis 100 Meter über die Fahrbahn und prallte schließlich gegen die Außenschutzplanke. Das Fahrzeug wurde dabei vollständig zerstört. Der Fahrer kam auf dem Standstreifen zum Liegen und wurde vor Ort rettungsdienstlich versorgt. Anschließend wurde er mit schweren Verletzungen in ein Flensburger Krankenhaus eingeliefert. Eine Lebensgefahr konnte zunächst nicht ausgeschlossen werden. Der 17-Jährige ist mittlerweile außer Lebensgefahr.

Der Fahrer des Wohnmobils sowie seine Mitfahrerin blieben unverletzt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich zudem Hinweise auf weitere mögliche Straftaten. Nach bisherigen Erkenntnissen war an dem verunfallten Motorrad ein amtliches Kennzeichen angebracht, das nicht zu dem beteiligten Fahrzeug gehörte. Bei dem Motorrad handelte es sich mutmaßlich um eine bislang nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassene Suzuki GSX-R. Darüber hinaus besteht der Verdacht, dass der 17-jährige Deutsche nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war.

Die Autobahn musste zunächst für Rettungsmaßnahmen und zur Unfallaufnahme etwa eine Stunde voll gesperrt werden. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde später ein Sachverständiger hinzugezogen. Für dessen Arbeiten musste die A7 erneut zeitweise für etwa zehn Minuten voll gesperrt werden. Sonst konnte der Verkehr einspurig über den Überholfahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.

Das Motorrad wurde sichergestellt und abgeschleppt. Auch das Wohnmobil musste abgeschleppt werden. Die Ermittlungen des Polizeiautobahn- und Bezirksrevier Schuby dauern an.

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