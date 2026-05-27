Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Harrislee: 53-jähriger Mann nach Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Harrislee (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (27.05.2026) gegen 03:00 Uhr wurde in der Niehuuser Straße im Bereich des Sachsenheimwegs in Harrislee ein verunfallter PKW abseits der Fahrbahn festgestellt. Ersthelfer bargen den vermeintlichen Fahrer aus dem Fahrzeug und leisteten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe.

Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr der Audi vermutlich die Niehuuser Straße aus Richtung Niehuus kommend in Fahrtrichtung Harrislee. Im Kurvenbereich der Unfallstelle kam das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und beschädigte dabei einen Stromkasten. Nach ersten Erkenntnissen könnte sich der PKW während des Unfallgeschehens überschlagen haben.

Der 53-jährige Deutsche erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Flensburger Krankenhaus eingeliefert.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Flensburg wurde ein Sachverständiger zur Klärung des Unfallhergangs hinzugezogen. Die Straße war bis zum Abschluss der Unfallaufnahme- und Bergungsmaßnahmen bis 07:30 Uhr voll gesperrt.

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