Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg: 13-Jähriger bei Messerangriff lebensgefährlich verletzt - Mordkommission ermittelt

Flensburg (ots)

Am Dienstagabend (26.05.2026) kam es gegen 22:45 Uhr im Bereich Landsknechtstraße Ecke Ritterstraße in Flensburg zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde ein 13-jähriger deutscher Staatsangehöriger von mindestens zwei männlichen Personen angegriffen. Im Verlauf der Tat erlitt der Geschädigte mehrere Stichverletzungen und wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Tatverdächtigen flüchteten zunächst vom Tatort, mindestens eine Person mit einem Fahrzeug. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten ein 43-jähriger sowie ein 17-jähriger rumänischer Staatsangehöriger vorläufig festgenommen werden. Beide wiesen ebenfalls Verletzungen auf und wurden medizinisch versorgt.

Die Mordkommission der Bezirkskriminalinspektion Flensburg hat gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Flensburg die Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts aufgenommen. Die Hintergründe der Tat sowie der genaue Ablauf sind derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

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