Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Hattstedt: Polizei sucht Beteiligte nach Auffahrunfall

Hattstedt (ots)

Am Donnerstag, den 7. Mai 2026, kam es in Hattstedt auf der B5, Höhe Driftinger Weg / Kornmaas, zu einem Auffahrunfall mit mehreren beteiligten PKW nachdem der Fahrer des zuvorderst fahrenden Autos einer Fahrzeugschlange abrupt abgebremst haben soll, um in die Straße Kornmaas abzubiegen.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen befuhren vier PKW gegen 18:20 Uhr hintereinander die Horstedter Chausse (B5) aus Hattstedt kommend in Richtung Horstedt. Als der Fahrer des ersten Wagens der Reihe stark abgebremste habe und abgebogen sei, hätten es die Fahrer des dritten und vierten PKW nicht mehr rechtzeitig geschafft zu bremsen, sodass sie auf das jeweils vor ihnen fahrende Fahrzeug aufgefahren seien. Dabei wurden die beiden hinteren Fahrzeuge beschädigt.

Der Fahrer des vordersten Fahrzeugs habe seine Fahrt ohne weiteres fortgesetzt, wobei unklar ist, ob er den Unfall bemerkt hat. Bei dem Wagen soll es sich um einen silbernen Kombi gehandelt haben. Die Fahrzeugführerin des zweiten Autos, eines schwarzen SUV der Marke VW, habe zunächst ihren PKW inspiziert, sei dann aber ohne Personalien zu hinterlassen weitergefahren.

Die Polizeistation Hattstedt sucht nun nach den Fahrern der beiden vorderen Fahrzeuge. Sie werden gebeten, sich telefonisch unter 04846-2079950 oder per E-Mail an Hattstedt.PSt@polizei.landsh.de zu wenden.

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