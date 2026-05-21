Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg: Radfahrerin stürzt nach gefährlichem Verhalten auf Geh- und Radweg - Polizei sucht Zeugen

Flensburg (ots)

Am Freitag (15.05.2026) kam es gegen 17:30 Uhr im Bereich Nordstraße/Wasserloos zu einem Verkehrsunfall auf einem gemeinsamen Geh- und Radweg. Dabei wurde ein 12-jähriges Mädchen leicht verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die 12-jährige Radfahrerin den Geh- und Radweg aus Richtung Kauslundhof kommend in Richtung Merkurstraße. Beim Vorbeifahren an zwei offenbar Jugendlichen, die sich mittig auf dem Weg befanden, wurde plötzlich ein Fahrrad quer auf den Weg geschoben. Die Radfahrerin kollidierte mit dem Fahrrad, stürzte daraufhin und verletzte sich leicht. Zudem entstand Sachschaden an ihrem Fahrrad.

Die beiden Beteiligten entfernten sich anschließend vom Unfallort. Sie konnten wie folgt beschrieben werden:

- männlich, ca. 14-16 Jahre alt - ca. 170 cm groß - ein Beteiligter trug einen grünen Hoodie sowie eine schwarze Hose

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder zu den beschriebenen Personen machen können, sich beim Verkehrsermittlungsdienst des 1. PR Flensburg unter 0461-4840 oder per Mail an ved.flensburg.1pr@polizei.landsh.de zu melden.

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