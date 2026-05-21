Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg: 11-jährige nach Verkehrsunfall leicht verletzt - Polizei sucht Unfallbeteiligte

Flensburg (ots)

Bereits am Mittwoch den 6. Mai 2026 kam es an der Kreuzung Mürwiker Straße / Blücherstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 11-jähriges Mädchen von einem PKW angefahren und leicht verletzt wurde.

Wie der Polizei mitgeteilt wurde, überquerte das Kind gegen 07:45 Uhr gemeinsam mit einer Freundin zu Fuß bei Grünlicht die Mürwiker Straße. Aus der Blücherstraße kommend sei ein weißer Kleinwagen nach links auf die Mürwiker Straße abgebogen. Die Fahrzeugführerin habe noch stark gebremst, dennoch habe der PKW das Mädchen erfasst, sodass es stürzte. Die Fahrerin habe daraufhin angehalten und sich nach dem Wohlergehen des Kindes erkundigt. Durch den Schreck habe die 11-jährige zunächst bestätigt, dass es ihr gutgehe. Die Fahrzeugführerin entfernte sich daraufhin ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Erst im Nachhinein merkte das Kind Schmerzen und Schürfwunden am Bein.

Der Verkehrsermittlungsdienst des 1. Polizeireviers Flensburg hat die Ermittlungen zu dem Unfall aufgenommen und sucht nun nach Zeugen und nach der Fahrerin des weißen Kleinwagens. Diese werden gebeten, sich telefonisch unter 0461-4840 oder per E-Mail an ved.flensburg.1pr@polizei.landsh.de zu melden.

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