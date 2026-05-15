Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg: 2. Folgemeldung : Tatverdächtiger nach Raubüberfall auf TEDi-Markt in Untersuchungshaft

Flensburg (ots)

Nach dem Raubüberfall auf einen TEDi-Markt in der Neustadt in Flensburg am 10.03.2026 konnte der Tatverdächtige nun in Untersuchungshaft genommen werden.

Aufgrund weiterer Diebstahlsdelikte, die dem 29-jährigen Tatverdächtigen nach dem Raub nachgewiesen werden konnten, wurde nun auf Antrag der Staatsanwaltschaft Flensburg ein Untersuchungshaftbefehl wegen Wiederholungsgefahr erlassen.

Der 29-Jährige konnte daraufhin heute Morgen (15.05.2026) gegen 06:30 Uhr durch Kräfte der Kriminalpolizei angetroffen und festgenommen werden.

Am Vormittag erfolgte die Vorführung beim Amtsgericht Flensburg. Dort bestätigte ein Richter den Haftbefehl. Der Tatverdächtige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Bereits zuvor war berichtet worden, dass nach dem Raubüberfall auf einen TEDi-Markt in der Neustadt in Flensburg am 10.03.2026 infolge einer Öffentlichkeitsfahndung ein Tatverdächtiger ermittelt werden konnte. Ein entscheidender Hinweis aus der Bevölkerung führte am 14.04.2026 zu dem 29-jährigen Mann aus Deutschland. Bei einer daraufhin durchgeführten Durchsuchung konnten unter anderem die mutmaßliche Tatbekleidung sowie das mutmaßliche Tatmittel sichergestellt werden.

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