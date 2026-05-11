Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: B5

Bredstedt: Gemeinsame Kontrolle von Polizei, Zoll und Bundespolizei - Betäubungsmittel und Waffen sichergestellt

Bredstedt (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (09.05.2026, 00:40 Uhr) führten Beamter der Polizeistation Bredstedt gemeinsam mit Kollegen des Hauptzollamts Itzehoe sowie der Bundespolizei Flensburg eine Verkehrskontrolle auf der Bundesstraße 5 in der Husumer Straße in Bredstedt durch.

Im Rahmen der Kontrolle wurde bei der 55-jährigen Führerin eines Opel eine größere Menge Betäubungsmittel sowie verschreibungspflichtige Arzneimittel aufgefunden und sichergestellt.

Die Betäubungsmittel waren teilweise bereits portionsweise abgepackt und für den Verkauf vorbereitet. Sichergestellt wurden unter anderem über 500 Gramm Cannabis mit einem geschätzten Straßenverkaufswert von etwa 4.000 Euro, mehr als 70 Gramm Amphetamin (Speed) im Wert von rund 1.800 Euro, eine einstellige Gramm-menge Heroin sowie weitere kleinere Mengen verschiedener Amphetamine, Tabletten und Pulver.

Darüber hinaus wurden im Fahrzeug zwei Messer, darunter ein Einhandmesser, eine teilgeladene Schreckschusswaffe, zwei Feinwaagen sowie Bargeld in Höhe von circa 1.000 Euro in szenetypischer Stückelung aufgefunden.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Flensburg erfolgte im Anschluss die Durchsuchung der Wohnräume der Beschuldigten. Dabei konnte eine weitere Tasche mit einer größeren Menge verschreibungspflichtiger Medikamente aufgefunden werden.

Der Gesamtwert der sichergestellten Betäubungs- und Arzneimittel wird auf einen hohen vierstelligen Betrag geschätzt.

Gegen die 55-jährige Deutsche aus Nordfriesland wurden Strafverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln sowie wegen Verstößen gegen das Arzneimittelgesetz eingeleitet.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die Beschuldigte entlassen.

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