Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Friedrichstadt: Zeugenaufruf nach Diebstahl von Sommerpflanzen

Friedrichstadt (ots)

Bereits kurz nach Abschluss der Frühjahrsbepflanzung durch den städtischen Bauhof kam es in Friedrichstadt zu mehreren Diebstählen von Sommerpflanzen und Pflanzkübeln.

Nach Angaben des Bauhofes wurde die Bepflanzung der Pflanzgefäße an den Geländern der Brücken im Stadtgebiet in der vergangenen Woche abgeschlossen. Bereits in der Nacht von Donnerstag (07.05.2026) auf Freitag (08.05.2026) seien erste Pflanzen aus den Pflanzkübeln herausgerissen und entwendet worden.

Im weiteren Verlauf des Wochenendes kam es zu weiteren Diebstählen von Sommerpflanzen, darunter Betunien und Fächerblumen. Am Montag (11.05.2026) wurde schließlich festgestellt, dass insgesamt zwei komplette Pflanzkübel samt Bepflanzung sowie zusätzlich rund 200 Pflanzen aus weiteren Pflanzkübeln auf den Brücken im Stadtgebiet entwendet worden waren.

Besonders betroffen waren die sogenannte "Blaue Brücke" sowie die "Lütte Brüch".

Der entstandene Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 800 Euro.

Bislang liegen keine Täterhinweise vor.

Die Polizeistation Friedrichstadt bittet nun Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Brücken beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, sich unter 04881-2869920 oder per E-Mail an Friedrichstadt.Pst@polizei.landsh.de bei der Polizei zu melden.

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