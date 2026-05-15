Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Kropp: Tödlicher Verkehrsunfall auf der B 77 - Vollsperrung über mehrere Stunden

Kropp (ots)

Am späten Donnerstagabend (14.05.2026) gegen 21:40 Uhr kam es auf der B 77 in Höhe Kropperbusch zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Sattelzugmaschine mit Auflieger, bei dem der PKW-Fahrer tödlich verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Fahrer eines Skodas die B 77 in Fahrtrichtung Norden. Zeitgleich befuhr eine 34-jährige Fahrerin mit einer Sattelzugmaschine samt Auflieger die Bundesstraße in entgegengesetzter Fahrtrichtung Süden. Der PKW-Fahrer geriet auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs und kollidierte dort frontal mit der entgegenkommenden Zugkombination.

Die Fahrerin des Sattelzuges leitete unmittelbar eine Notbremsung ein, konnte den Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern.

Nach ersten Ermittlungen soll der Skoda zuvor mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit mindestens ein Fahrzeug überholt haben. Nach dem Überholvorgang sei der PKW nicht mehr auf den rechten Fahrstreifen zurückgekehrt. Wenig später kam es zum Frontalzusammenstoß. Im Bereich der Unfallstelle gilt eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Fahrgastzelle des PKW nahezu vollständig zusammengedrückt. Der Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Die Feuerwehr musste das Fahrzeug mit erheblichem technischem Aufwand öffnen, um den Mann zu bergen.

Die 34-jährige Fahrerin des Sattelzuges erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Flensburg wurde ein Sachverständiger zur Klärung des Unfallhergangs hinzugezogen. Beide Unfallfahrzeuge wurden beschlagnahmt.

Die B 77 war für die Dauer der Unfallaufnahme, Bergungs- und Reinigungsarbeiten bis circa 09:30 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe wurde zudem die untere Naturschutzbehörde informiert.

Bei der Bergung wurden Ausweisdokumente aufgefunden, eine zweifelsfreie Identifizierung war jedoch zunächst nicht möglich. Ermittlungen im Laufe des Morgens ergaben, dass es sich bei dem Verunfallten um einen 32-jährigen Mann aus dem Raum Rendsburg handelt.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

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