Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Husum: Rollerfahrer flüchtet nach Zusammenstoß mit Radfahrerin - Polizei sucht Zeugen

Husum (ots)

Am 29.04.2026 kam es im Lämmerfennenweg hinter der Theodor-Storm-Schule zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorrollerfahrer und einer 13-jährigen Radfahrerin. Das Mädchen stürzte durch den Zusammenstoß und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Rollerfahrer entfernte sich direkt nach der Kollision vom Unfallort.

Wie der Polizei im Nachgang mitgeteilt wurde, befuhr das Kind gegen 07:40 Uhr mit seinem Rad den Verbindungsweg von der Süderstraße kommend in Richtung Schule. Der unbekannte Motorrollerfahrer befuhr den parallel zur Süderstraße verlaufenden Teil des Lämmerfennenwegs aus Richtung Osterhusumer Straße. An der Einmündung der beiden Wege kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Rollerfahrer und der Radfahrerin. Da der Fahrer sich umgehend vom Unfallort entfernte und sich somit einer Personalienfeststellung entzog, sucht die Polizei Husum nach der unbekannten Person und nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.

Der Mann soll dunkel gekleidet gewesen sein und einen schwarzen Motorradhelm getragen haben. Er fuhr nach jetzigem Ermittlungsstand einen dunkelgrün/schwarzen Motorroller.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch unter 04841-8300 oder per E-Mail an Husum.PR@polizei.landsh.de beim Polizeirevier Husum zu melden.

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