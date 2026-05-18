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POL-FL: Kropp: Salzsäure und Reinigungsmittel unerlaubt entsorgt

POL-FL: Kropp: Salzsäure und Reinigungsmittel unerlaubt entsorgt
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Kropp (ots)

Am Sonntag, den 17.05.2026, meldete ein Passant der Polizei sieben Kanister mit unbekanntem Inhalt, die hinter einem Kleidercontainer in der Norderstraße in Kropp unerlaubt entsorgt worden seien.

Nachdem die Beamten der Polizeistation Kropp vor Ort feststellten, dass es sich beim Inhalt um Salzsäure handeln könnte, sperrten sie den Bereich zunächst ab und zogen die Freiwillige Feuerwehr Kropp, sowie den Gefahrgutzug der Feuerwehr Schleswig hinzu.

Es stellte sich heraus, dass zwei Behälter mit Salzsäure gefüllt waren, die anderen fünf Kanister beinhalteten Reinigungsmittel. Die Flüssigkeiten wurden von der Feuerwehr geborgen und zur fachgerechten Entsorgung durch Mitarbeiter der Gemeinde Kropp abtransportiert. Ein Schaden für die Umwelt war nicht entstanden, da keine Flüssigkeit ausgetreten war.

Die Polizeistation Kropp ermittelt wegen der unerlaubten Entsorgung der Chemikalien und bittet daher Zeugen, die Hinweise auf den oder die Verursacher geben können, sich telefonisch unter 04624-4506680 oder per Mail an Kropp.PSt@polizei.landsh.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg
Norderhofenden 1
24937 Flensburg
Katharina Petersen
Telefon: 0461 / 484 2009
E-Mail: pressestelle.flensburg.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

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