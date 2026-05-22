Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Sprakebüll: Lebensgefährliche Verletzungen nach Angriff durch Mutterkuh

Sprakebüll (ots)

Am Donnerstagmittag (21.05.2026) gegen 11:30 Uhr kam es auf einer Koppel am Schiftenweg in Sprakebüll zu einem schweren Arbeitsunfall in der Landwirtschaft. Ein Mitarbeiter eines landwirtschaftlichen Betriebes wurde durch eine Mutterkuh attackiert und lebensgefährlich verletzt.

Die eingesetzten Rettungskräfte konnten sich dem Verletzten zunächst nicht nähern, da das Tier weiterhin ein aggressives und angriffslustiges Verhalten zeigte. Die Kuh machte auf die Einsatzkräfte einen äußerst aggressiven Eindruck, senkte mehrfach den Kopf und scharrte wiederholt mit den Hufen auf dem Boden.

Auch die Besatzung des Rettungshubschraubers "Christoph Europa 5" teilte über Funk mit, dass eine Landung nicht erfolgen könne, solange sich das Tier weiterhin auf dem Feld befinde.

Zur Gefahrenabwehr und zur Ermöglichung der medizinischen Versorgung musste die Kuh durch Einsatzkräfte der Polizeistation Leck erlegt werden. Erst anschließend konnte der 22-jährige Deutsche durch Rettungskräfte versorgt und geborgen werden.

Der junge Mann wurde im Anschluss mit lebensgefährlichen Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Hamburg geflogen.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell