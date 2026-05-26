Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Flensburg und der Polizeidirektion Flensburg - Högel: Polizei ermittelt nach körperlicher Auseinandersetzung mit Todesfolge

Högel (ots)

Am Abend des Maifeiertages (01.05.2026) kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern deutscher Staatsangehörigkeit (44 und 42 Jahre alt) im Birkeweg in Högel. Der 44-jährige musste am Einsatzort von den Rettungskräften reanimiert werden. Er wurde in ein Flensburger Krankenhaus gebracht und erlag am nächsten Morgen seinen schweren Verletzungen. Der 42-Jährige wurde leichtverletzt in ein Husumer Krankenhaus gebracht.

Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich der 42-jährige Tatverdächtige gegen 22:15 Uhr auf dem Rückweg von einer Feierlichkeit, als er am Haus des späteren Opfers auf den 44-jährigen traf. Im rückwärtigen Bereich des Gebäudes kam es dann zu einer Auseinandersetzung, wobei die genaueren Umstände Gegenstand der laufenden Ermittlungen sind.

Als die Rettungskräfte den Einsatzort erreichten, war der 44-Jährige nicht mehr bei Bewusstsein. Trotz umgehend erfolgter Reanimation verstarb er am nächsten Morgen im Krankenhaus.

Der Tatverdächtige war bei Eintreffen der Einsatzkräfte vor Ort. Er wurde zunächst in ein Husumer Krankenhaus gebracht und nach der Versorgung seiner Verletzungen ersten polizeilichen Maßnahmen unterzogen. Aufgrund fehlender Haftgründe wurde er danach in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Flensburg entlassen.

Die Kriminalpolizei nahm noch in der Nacht die Ermittlungen auf. Zur Spurensicherung wurde der Tatort mit Hilfe der Feuerwehr ausgeleuchtet. Auch am Folgetag dauerte die Beweissicherung vor Ort weiter an. Die Staatsanwaltschaft Flensburg hat ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung mit Todesfolge eingeleitet.

Die Ermittlungen dauern an. Weitere Auskünfte werden derzeit nicht erteilt.

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