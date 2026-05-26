Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Husum: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht auf Kundenparkplatz

Husum (ots)

Am Samstagnachmittag (23.05.2026) kam es gegen 14:45 Uhr auf dem Kundenparkplatz des PENNY Markt in der Siemensstraße in Husum zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 57-jährige Motorradfahrerin mit ihrer Suzuki den Parkplatz und beabsichtigte, ihr Fahrzeug in eine Parklücke einzuparken. Unmittelbar hinter ihr befand sich ein bislang unbekannter PKW-Fahrer. Während des Einparkvorgangs stieß der dunkle PKW leicht gegen das Hinterrad des Motorrades. Dadurch stürzte die Motorradfahrerin zu Boden und erlitt leichte Verletzungen.

Der bislang unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort und verließ den Parkplatz in unbekannte Richtung, ohne sich um die verletzte Frau oder die Schadensregulierung zu kümmern.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug beziehungsweise den Fahrzeugführer geben können, sich bei der Polizei Husum unter 04841-8300 oder per E-Mail husum.pr@polizei.landsh.de an .

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