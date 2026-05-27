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Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Kappeln: Radfahrer nach Streit auf Fahrradweg angegriffen - Polizei sucht Zeugen

Kappeln (ots)

Am Samstagnachmittag (24.05.2026) kam es gegen 17:00 Uhr auf dem Fahrradweg entlang der Nordstraße in Kappeln, in Höhe der Kleingärten gegenüber der Einmündung Mehlbydiek, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Radfahrer und einem bislang unbekannten Mann.

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 79-jähriger Mann mit einem gemieteten E-Bike auf dem Fahrradweg unterwegs, als er zwei nebeneinander gehende Personen durch Betätigen seiner Fahrradklingel auf sich aufmerksam machte, um passieren zu können. In der Folge entwickelte sich zunächst ein verbaler Streit.

Der bislang unbekannte männliche Tatverdächtige soll den Radfahrer anschließend mit beiden Händen in einen Straßengraben gestoßen haben. Der Geschädigte stürzte mitsamt dem Fahrrad und zog sich mehrere Schürfwunden zu. Als der Geschädigte die Polizei verständigen wollte, soll der Tatverdächtige ihm das Mobiltelefon aus der Hand gerissen und zu Boden geworfen haben. Anschließend soll er den Geschädigten erneut in den Graben gestoßen und bedroht haben.

Der Geschädigte erlitt unter anderem Schürfwunden am Bein und am Unterarm. Zudem entstand Sachschaden an dem gemieteten E-Bike.

   Der männliche Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:
   - etwa 60 Jahre alt
   - ca. 1,65 bis 1,75 Meter groß
   - vollschlanke Statur
   - Glatze im oberen Kopfbereich, ansonsten volles dunkelblondes 
     Haar
   - Schnauzbart
   - trug eine Sonnenbrille
   - sehr aggressives Auftreten
   Die weibliche Begleiterin wird wie folgt beschrieben:
   - etwa 1,65 Meter groß
   - sehr schlank
   - hageres Gesicht
   - dunkelblonde, halblange, zottelige Haare

Nach Angaben des Geschädigten habe die Frau mehrfach versucht, den Mann zu beruhigen und sich für dessen Verhalten entschuldigt. Die beiden Personen entfernten sich anschließend vermutlich über das angrenzende Kleingartengelände.

Die Polizei Kappeln hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung und Bedrohung aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf die beschriebenen Personen geben können, sich unter der Telefonnummer 04642-9655901 oder per E-Mail an kappeln.pr@polizei.landsh.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg
Norderhofenden 1
24937 Flensburg
Jan Krüger
Telefon: 0461/484-2010
E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

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