Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Hochkreuz: Drei Verletzte nach Notbremsung von Straßenbahn - Zwei Jugendliche überquerten Gleise trotz Rotlicht - Polizei sucht Zeugen

Bonn (ots)

Das Verkehrskommissariat 2 der Bonner Polizei hat nach einem Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Fahrgästen einer Straßenbahn die Ermittlungen aufgenommen. Am Montagabend (25.05.2026), gegen 18:00 Uhr, hielt nach derzeitigem Kenntnisstand eine Bahn der Linie 16 in Fahrtrichtung Köln-Niehl an der Haltestelle Hochkreuzallee. Kurz nach Beginn der Weiterfahrt querten zwei Personen den Fußgängerübergang der Gleise trotz Rotlicht zeigender Ampel.

Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, führte der Fahrer der Straßenbahn eine Notbremsung durch. Hierbei wurden nach aktuellem Stand drei Personen leicht verletzt. Eine 22-Jährige konnte nach medizinischer Versorgung vor Ort ihre Weiterfahrt antreten, zwei Frauen im Alter von 35 und 60 Jahren mussten zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die beiden Personen können bislang nur als Jugendliche im Alter von etwa 11-13 Jahren beschrieben werden.

Hinweise zur Identität der Jugendlichen nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 0228 - 15 0 oder per Mail an vk2.bonn@polizei.nrw.de entgegen.

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