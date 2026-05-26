Polizei Bonn

POL-BN: Foto-Fahndung: Polizei sucht mutmaßlichen Dieb - Wer kennt diesen Mann?

Bonn (ots)

Ein bislang unbekannter Mann ist verdächtig, am 19.04.2026 auf der Römerstraße in Bonn-Castell einen Rucksack mit einem Notebook, einem Mobiltelefon und Kleidung aus dem Kofferraum eines geparkten Pkw gestohlen zu haben.

Zur Tatzeit gegen 12:45 Uhr wurde er dabei von einer Videoüberwachungsanlage aufgezeichnet. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Tatverdächtige sich öfter im Umfeld des Tatortes bewegen, um Pfandflaschen zu sammeln.

Da die weiteren Ermittlungen bislang nicht zur Identifizierung des Mannes geführt haben, wird nun auf richterlichen Beschluss ein Foto des Tatverdächtigen veröffentlicht. Dieses ist im Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/204661 abrufbar.

Wer Angaben zur Identität des Mannes oder weitere Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, setzt sich bitte mit dem Kriminalkommissariat 15 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail unter KK15.Bonn@polizei.nrw.de in Verbindung.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell