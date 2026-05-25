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Polizei Bonn

POL-BN: Terminhinweis: Polizei-Mobil in Bad Honnef-Aegidienberg am 28.05.2026: Kriminalpolizei berät gemeinsam mit dem Bezirksdienst vor Ort -

Bonn (ots)

Terminhinweis: Polizei-Mobil in Bad Honnef-Aegidienberg am 28.05.2026: Kriminalpolizei berät gemeinsam mit dem Bezirksdienst vor Ort -

Am kommenden Donnerstag, dem 28.05.2026, lädt die Bonner Polizei zu einer Beratung vor Ort nach Bad Honnef, Himberger Straße 35, an dem dortigen Supermarkt, ein. Das Polizei-Mobil steht dort von 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr und bietet die Möglichkeit, sich zu verschiedenen Themen wie z.B. Einbruchsschutz und anderen wichtigen Anliegen zu informieren. Die Beraterinnen und Berater des Kriminalkommissariats für Kriminalprävention und Opferschutz stehen gerne für Fragen und Tipps zur Verfügung. Es ist eine tolle Gelegenheit, sich direkt vor Ort beraten zu lassen.

Eine Übersicht der Bezirksdienstbeamtinnen und -beamten sowie deren zuständige Bezirke finden Sie auf der Webseite der Bonner Polizei unter folgendem Link:

https://bonn.polizei.nrw/artikel/regionale-bezirksdienste-bd

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 1510-20 bis 23
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

Folgen Sie für aktuelle Informationen gerne unserem WhatsApp-Kanal:
https://t1p.de/v1grf

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

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