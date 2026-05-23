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Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Oberkassel: Mordkommission ermittelt nach versuchtem Tötungsdelikt

Bonn (ots)

Ein 20-jähriger Autofahrer soll am Samstagnachmittag (23.05.2026) auf der Dollendorfer Allee in Bonn-Oberkassel mit seinem Audi gezielt eine 48-jährige Angehörige angefahren haben. Diese wurde dabei nach bisherigen Feststellungen leicht verletzt. Die Polizei hat in Abstimmung mit der Bonner Staatsanwaltschaft Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes aufgenommen.

Zur Tatzeit gegen 14:30 Uhr alarmierten mehrere Zeugen Polizei und Rettungsdienst. Der 20-jährige Tatverdächtige, der im Rhein-Kreis-Neuss amtlich gemeldet ist und gegen den die Polizei aktuell wegen Bedrohungsdelikten im familiären Umfeld ermittelt, fuhr nach dem Tatgeschehen mit einem schwarzen Audi davon. Die Geschädigte wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Feststellung des Tatverdächtigen. Der Pkw des Mannes wurde im Frontbereich beschädigt, als der 20-Jährige am Tatort gegen eine Mauer fuhr.

Aufgrund der Gesamtumstände hat eine Mordkommission der Bonner Polizei unter Leitung von Kriminaloberkommissar Daniel Wulff in enger Abstimmung mit Oberstaatsanwältin Claudia Heitmann die Ermittlungen aufgenommen. Wer den flüchtigen Pkw beobachtet hat oder Angaben zum Aufenthaltsort des Fahrers machen kann, wird gebeten sich unter 0228 15-0 bei der Mordkommission zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 1510-21
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

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Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

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