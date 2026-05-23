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Polizei Bonn

POL-BN: Rheinbach: 60-jähriger Rollerfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Rheinbach (ots)

Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es am Samstagmorgen (23.05.2026) gegen 09:40 Uhr an der Einmündung L 471/L 158 in Rheinbach.

Zur Unfallzeit befuhr eine 60-jährige Autofahrerin die L 471 von der BAB 61 kommend in Fahrtrichtung L 158 (Rheinbacher Landstraße). An der Einmündung zur L 158 beabsichtigte sie, nach rechts in Richtung Meckenheim abzubiegen und missachtete dabei die Vorfahrt eines von links kommenden Rollerfahrers, der die L 158 ebenfalls in Fahrtrichtung Meckenheim befuhr. Es kam es zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen. Der 60-Jährige wurde dabei schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn nach der Erstversorgung vor Ort zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Der Motorroller wurde abgeschleppt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es an der Unfallstelle zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Das Verkehrskommissariat 2 der Bonner Polizei übernimmt die weiteren Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
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Telefon: 0228 - 1510-21
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

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Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

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