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Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Tannenbusch: 12-Jähriger Radfahrer von Autofahrer angefahren - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochmorgen (20.05.2026) gegen 07:20 Uhr im Bonner Stadtteil Tannenbusch ereignet hat. Ein 12-jähriger Junge fuhr auf seinem Fahrrad zur Schule, als er an der Oppelner Straße die Straße überqueren wollte. Hier wurde er von einem Auto erfasst und stürzte zu Boden. Der Autofahrer erkundigte sich zunächst nach dem Wohlbefinden des 12-Jährigen, der angab keine Hilfe zu benötigen. Anschließend setzten beide Unfallbeteiligten ihre Fahrt fort. Kurz darauf bemerkte das Kind Schmerzen und musste medizinisch versorgt werden.

Die Ermittler des Verkehrskommissariats 1 der Bonner Polizei suchen nun nach dem Fahrer des Pkw. Bei dem Auto habe es sich um einen schwarzen Mercedes mit Stufenheck und deutschem Kennzeichen gehandelt. Der Fahrer kann wie folgt beschrieben werden:

   - Etwa 170 cm groß - weiße Haare - weißer Bart - trug ein blaues 
     Oberteil

Hinweise werden unter der 0228-15 0 oder per Mail an vk1.bonn@polizei.nrw.de entgegengenommen.

Die Ermittler des Verkehrskommissariats bitten bei Unfällen mit Kindern grundsätzlich die Polizei zu informieren - auch wenn die Kinder vor Ort angeben, dass es ihnen gut geht und auf den ersten Blick kein Schaden entstanden ist. Nach einem - wenn auch leichten - Verkehrsunfall sind die allermeisten Kinder schlicht überfordert, die Situation und ihren Gesundheitszustand richtig einzuschätzen.

Die Polizei leitet in solchen Fällen grundsätzlich ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdacht der Verkehrsunfallflucht ein. Das unerlaubte Entfernen vom Unfallort nach einem Verkehrsunfall ist eine Verkehrsstraftat und wird mit Freiheitsstrafen bis zu 3 Jahren oder Geldstrafe bestraft. Weiterhin muss mit dem Entzug der Fahrerlaubnis gerechnet werden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 1510-20 bis 23
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

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https://t1p.de/v1grf

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

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