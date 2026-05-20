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Polizei Bonn

POL-BN: Verdacht des Drogenhandels - Zwei mit Haftbefehl gesuchte Männer (34, 71) festgenommen - Meldung -2-

Bonn (ots)

Mehrmonatige Ermittlungen des für die Aufklärung von Rauschgiftdelikten zuständigen Kriminalkommissariats 25 der Bonner Polizei mit Unterstützung der Polizei Aachen führten am Dienstag (19.05.2026) zur Festnahme von vier mutmaßlichen Drogenhändlern bzw. -kurieren (siehe dazu auch unsere Meldung vom 19.05.2026, 16:45 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/6278073).

Zunächst kam es gegen 13:20 Uhr auf der Bonner Reuterstraße in Höhe des Jagdwegs zu einem Polizeieinsatz, bei dem ein 71-jähriger Drogenkurier von Zivilfahndern der Polizei Aachen festgenommen wurde. Der Mann hatte rund 600 Gramm Heroin von Aachen nach Bonn transportiert.

Gegen 15:25 Uhr konnte dann der 34-jährige mutmaßliche Adressat der Drogenlieferung von Spezialeinheiten am Rheinweg/Franz-Bücheler-Straße festgenommen werden. Für beide lagen bereits Haftbefehle vor, die im Rahmen der dem Einsatz vorangegangen Ermittlungen wegen des Verdachts des dauerhaften und gewerbsmäßigen Handels mit Heroin in nicht geringen Mengen erwirkt worden waren. Umfangreiche verdeckte Maßnahmen hatten dabei zur Identifizierung der Tatverdächtigen geführt.

Im Anschluss an die beiden Festnahmen durchsuchten die Einsatzkräfte fünf Objekte in Bonn, Niederkassel und Aachen. Dabei konnten in der Wohnung des 71-Jährigen in Aachen ca. 1,5 Kilogramm Heroin und rund 25.000,- Euro Bargeld sichergestellt werden.

In der Bonner Wohnung der Eltern des 34-Jährigen wurden im Rahmen der Durchsuchung rund 400 Gramm Heroin und 5.000,- Euro Bargeld aufgefunden. Der Vater des Mannes (65) sowie ein weiterer mutmaßlicher Mittäter (21) wurden daraufhin vorläufig festgenommen. Sie sollen ebenso wie die beiden Hauptbeschuldigten (34, 71) am heutigen Mittwoch (20.05.2026) einem Haftrichter vorgeführt werden.

Die Ermittlungen gegen alle Beschuldigten dauern weiter an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 1510-20 bis 23
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

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Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

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